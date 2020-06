Kolhorner (23) racet met politie op de hielen in gestolen auto door de Wieringermeer

WIERINGERWAARD - Een 23-jarige man uit Kolhorn heeft gisteravond op hoge snelheid in een gestolen auto door de Wieringermeer geracet, met de politie op zijn hielen. Nadat agenten de man hadden gedwongen te stoppen door hem klem te rijden, probeerde hij er alsnog rennend vandoor te gaan. Dit mislukte en hij is aangehouden.

De achtervolging begon rond 19.40 uur aan het einde van de Afsluitdijk bij Den Oever, waar de politie opmerkte dat er een gestolen auto in de richting van Noord-Holland reed. Agenten gingen hierop achter de auto aan, door Wieringerwerf en Slootdorp, naar Wieringerwaard.

Op de Noord Zijperweg in Wieringerwaard reed de politie de man klem. De Kolhorner wist echter de politieauto te ontwijken maar da auto's raakten elkaar wel. De man uit Kolhorn raakte vervolgens van de weg. Hierbij ramde hij een lantaarnpaal en een kabelkastje om in een voortuin tot stilstand te komen.

Rijbewijs al kwijt

De 23-jarige man sprong uit zijn auto en probeerde te voet te vluchten. Zonder succes, want hij werd verderop aangehouden. Zijn rijbewijs bleek hij eerder al kwijtgeraakt te zijn wegens rijden onder invloed. Hij had geen drank op, er wordt gekeken of hij drugs heeft gebruikt.

De verdachte wordt voorgeleid aan een hulp-officier van justitie. De politie doet nog onderzoek. Onder andere naar of de man ook degene is die de auto heeft gestolen. Daarnaast wordt onderzocht of hij betrokken was bij het stelen van sigaretten en het tanken zonder te betalen in Friesland.

In onderstaande video is te zien hoe hard er werd gereden door de dorpen: