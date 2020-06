Bijzondere natuurbeelden: jonge hermelijnen gebruiken hek als klimrek

KROMMENIE - Drie dartelende hermelijnen, net uit het nest, buitelen over elkaar heen in het hoge gras; het zijn bijzondere beelden die Ruud Brouwer heeft gefilmd in de Noord-Hollandse polder. Meestal zijn hermelijnen nogal schuw, maar deze nog jonge dieren zijn helemaal niet bang. Ruud kan ze van een paar meter afstand filmen terwijl ze een damhek gebruiken als klimrek.

In de Krommenieër Woudpolder, vlakbij Krommeniedijk, was Ruud weidevogels aan het tellen in het reservaat dat Staasbosbeheer daar beheert. Het reservaat is gelukkig nog steeds erg rijk aan weidevogels als grutto, maar ook tureluurs, kieviten en scholeksters. Volgens Ruud is dat vooral te danken aan de weidevogelvriendelijke manier van boeren van agrariër Nico Noom die tegen het reservaat aan woont en daar zijn bedrijf heeft. "Hij zorgt

nauwlettend dat er water in de greppels van de percelen staat, vooral met het droge voorjaar, maar hij gaat ook pas laat maaien en laat wat minder koeien grazen op het land."

Speelplek

"Toen ik het weiland in liep, stond ik na tien minuten plotseling oog in oog met eerst een jonge hermelijn. Al snel daarna bleek het om drie jongen te gaan. Al huppelend liepen ze vlak langs me naar een damhek met houten plank. Ik stond direct doodstil en heel dichtbij het damhek. Hier kon ik ruim een kwartier genieten van de drie jonge hermelijnen die het hekwerk, maar vooral de houten plank gebruikten als speelplek."

Bekend is dat juist hermelijnen, maar ook wezels, een object in het open veld gebruiken om met elkaar te spelen. "Een geweldige ervaring voor mij om zo lang en op zeer korte afstand dit schouwspel mee te maken. Jaarlijks zie ik wel hermelijnen tijdens mijn inventarisatie werk om weidevogels in kaart te brengen, maar meestal op flinke afstand. Vooral merk ik ze op door de alarmerende weidevogels, die boven de vaak niet zichtbare rondlopende hermelijn in het hoge gras blijven rondvliegen."

Koningsmantel

De hermelijn staat bekend als één van de predators voor weidevogels, maar eet ook veel muizen en mollen en is daardoor een ook uitermate welkome gast in de open poldergebieden. De hermelijn is ook bekend omdat er vele tientallen vachtjes van dit dier verwerkt zijn in de koningsmantel. Het gaat dan om de spierwitte pels, met een zwart staartpuntje, die de hermelijn in de winter krijgt. Eeuwenlang is het dier om die reden bejaagd. Inmiddels is de hermelijn een beschermde diersoort waar je van kan genieten in de natuur. Als je tenminste net zo veel geluk hebt als Ruud Brouwer.

Heeft u ook iets bijzonders gefilmd in de natuur? Laat het ons weten! Misschien kunnen we er ook andere Noord-Hollandse natuurliefhebbers van laten genieten.