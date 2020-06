Veel steun voor onderzoek naar bescherming met sloop bedreigde Bussumse Van Gogh-villa

De meer dan honderd jaar oude villa aan de Bussumse Regentesselaan werd gebouwd voor en bewoond door Jo Bonger, de vrouw van Vincents broer Theo van Gogh. Na de dood van Vincent beheerde Jo de nalatenschap van haar zwager. Ze organiseerde tentoonstellingen in Amsterdam en probeerde de kunst van de toen nog onbekende Vincent vanuit dit huis aan de man te brengen. Dat lukte en de rest is geschiedenis.

Dat er gekeken moet worden wat de waarde van de villa is en of hij behouden kan blijven en een monumentenstatus kan krijgen, vindt ook de lokale gemeenteraad. Het voorstel daartoe kon rekenen op de steun van een grote meerderheid van de gemeenteraad.

De brede steun van de raad is een enorme steun in de rug voor Heemschut, dat al eerder een monumentenaanvraag deed. De gemeente Gooise Meren buigt zich daar nu over.

Gesprekken met betrokkenen

Verantwoordelijk wethouder Alexander Luijten (VVD) vertelde gisteravond aan de gemeenteraad dat er al overlegd wordt met alle betrokkenen over de situatie. Er wordt ook gepraat met de eigenaar.

Meer monumenten

De PvdA-fractie hamerde er nog op dat de gemeente meer haast moet maken met het actualiseren van de hele monumentenlijst. Dan had deze discussie volgens de partij voorkomen kunnen worden. Bovendien is het niet voor het eerst dat er ophef is over een met sloop bedreigd cultuurhistorisch bouwwerk. Vorig jaar nog werd op het nippertje een historische villa van de beroemde architect K.P.C. de Bazel gered.