Yukinari Sugawara: "Het is fijn om op mezelf te wonen"

ZAANDAM - Yukinari Sugawara is inmiddels bijna een jaar speler van AZ. Daar waar de Japanner in eerste instantie geen Engels sprak, gaat dat inmiddels een stuk beter.

"Ja ik heb zeker vooruitgang geboekt ten opzichte van toen ik hier net speelde", zegt Sugawara. "Maar om heel eerlijk te zijn: in het begin sprak ook al wel een beetje Engels, maar ik had niet het vertrouwen om dat te doen. Gelukkig is dat er nu wel."

Sugawara bracht zijn eerste maanden in Nederland door bij een gastgezin, maar inmiddels woont hij al enkele maanden op zichzelf in Zaandam. "Het is fijn om op mezelf te wonen, ik wilde graag deze stap maken. Zo kan ik me focussen op voetbal en op mijn lichaam."