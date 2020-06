Kenzo Goudmijn verlengt contract bij AZ

"Dit voelt heel goed, ik ben er blij mee", zegt Goudmijn over het verlengen van zijn contract. "Ik heb er lang op gewacht en hard voor gewerkt. Met deze vier jaar spreekt AZ veel vertrouwen in mij uit en daar ben ik heel blij mee."

Kenzo Goudmijn doorliep de jeugdopleiding van AZ en debuteerde ruim een jaar geleden tegen Excelsior (4-2 verlies) in de eredivisie. Het talent is de zoon van Kenneth Goudmijn, de huidige assistent-trainer van Jong AZ.

Ook directeur voetbalzaken Max Huiberts reageert verheugd op het langer vastleggen van het talent. "Dit is weer een jongen die vanuit de jeugdopleiding de stap heeft gezet richting de A-selectie. Kenzo is pas net achttien geworden, als je ziet hoeveel wedstrijden hij al bij Jong AZ heeft gespeeld. Daarnaast heeft hij ook al zijn debuut gemaakt in het eerste elftal. Dat zegt genoeg over de stappen die hij heeft gemaakt. "