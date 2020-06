Noord-Hollandse finale in de virtuele wielerkoers 'Zwift NL League'

DORDRECHT - In een speciaal aangeklede e-racing studio in Dordrecht, heeft wielrenner Maico Voets woensdagavond de zogenoemde Zwift NL League gewonnen. Dat is een virtuele wielerkoers waarmee renners vanuit huis op de hometrainer mee kunnen trappen.

De eindstrijd ging tussen twee Noord-Hollanders, want Voets komt uit Bussum en op plek twee stond Mick Kemper uit Volendam. Hij kon alleen winnen bij een grote misstap van Voets en daarbij moest hij zelf als eerste of tweede eindigen. Dat gebeurde niet want Voets bleef rustig en trapten stoïcijns door. Hij eindigde daarmee als derde en was in het algemeen klassement niet meer in te halen door de rest.

Omdat het de laatse etappe was, werden beide heren uitgenodigd in de e-racing studio in Dordrecht. Eerst werd er met een voorprogramma voorbeschouwd op de wedstrijd, waarna daarna de strijd losbarste. Voorzien van live commentaar.

Maandag zal er in NH Sport een uitgebreide reportage te zien zijn van dit wielerevenement.