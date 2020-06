Halsema houdt steun meerderheid raad na marathondebat

AMSTERDAM - De door de VVD ingediende motie van wantrouwen tegen de Amsterdamse burgemeester Halsema is vanavond alleen gesteund door Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen, en haalde daardoor bij lang na geen meerderheid. Halsema bood tijdens het debat haar excuses aan over de gang van zaken bij de betoging, waaronder het niet inzetten van 'eigen communicatiemiddelen' om de drukte te beheersen.

Tegelijk vinden de coalitiepartners het belangrijk dat er in de stad een vuist wordt gemaakt tegen racisme, maar ze willen wel weten hoe dit soort incidenten in de toekomst kan worden voorkomen.

Dat werd duidelijk na een urenlange vergadering in de Stopera, waarin Halsema uitleg moest geven over de veel te drukke demonstratie op Tweede Pinksterdag op de Dam. Bijna alle politieke partijen stelden vragen over de gang van zaken.

"De burgemeester had moeten ingrijpen en handhaven en alles daar tussenin. Demonstreren is een groot goed, maar niet als we anderen in gevaar brengen", zei PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki, die zelf bij het protest aanwezig was.

Een van de aanvragers van het spoeddebat, CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma, nam genoegen met de uitleg en de excuses van Halsema en stond niet als ondertekenaar onder de motie.

In haar beantwoording van vragen van raadsleden zegt Halsema het 'erg te vinden dat de eerste grote demonstratie sinds het coronavirus anderhalve week overschaduwd wordt door inschattingsfouten, de grote inschattingsfouten die zijn gemaakt over de opkomst."

Forum voor Democratie

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, kreeg ervan langs van coalitiepartijen GroenLinks, SP en D66. Ze vroegen Nanninga hoe het kan dat de partij zo kritisch is over de vele mensen op de Dam, terwijl de landelijke FVD-leider Thierry Baudet tegen de anderhalve meter afstand is en gewoon handen schudt. Nanninga zei daarop: "Die anderhalve meter vinden wij in de buitenlucht niet belangrijk. Maar Baudet is geen burgemeester. Het gaat erom dat de regels voor iedereen gelden en dat heeft de burgemeester ondermijnd." Nanninga riep Halsema op om op te stappen, 'in het belang van de stad en uzelf'.