Ondernemers starten pop-up-camping in Camperduin: "We hopen de motor weer draaiende te krijgen"

CAMPERDUIN - Evenementenorganisatie De Jongens uit Schoorl pakken het deze zomer creatief aan. Nu groepsuitjes door de coronacrisis gedwarsboomd worden, gooien ze het over een andere boeg. Ze beginnen namelijk op een leegstaande camping een pop-up surfkamp.

De bouw is nog niet begonnen, maar op 4 juli moet op de voormalige camping De Bocht een luxe surfkamp met de naam Laguna Beach verrijzen. "We wilden eigenlijk eerst een camping op het strand opstarten maar dit bleek niet mogelijk", vertelt initiatiefnemer Richard Minkema. "We waren blij verrast dat de eigenaren van De Bocht ons wilden helpen."

Actieve vakantie

Het idee is om een 'glamping' neer te zetten. Er komen 50 luxe, volledig ingerichte tenten. Het surfkamp is bedoeld voor gezinnen die op zoek zijn naar een actieve vakantie. Het surfkamp ligt op vijftien minuten loopafstand van de lagune waar elke dag activiteiten als suppen, windsurfen en yoga worden aangeboden. "Maar je mag ook chillen bij ons op een ligbedje."