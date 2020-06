Zaanse politiek positief over plannen Zaanse Schans, ondernemers en bewoners voelen zich gepasseerd

ZAANDIJK - Een meerderheid van fracties in Zaanstad is positief over de ontwikkelstrategie van stichting De Zaanse Schans. Dat brengt de door de Stichting gewenste verdere ontwikkeling van de toeristische hotspot een stap dichterbij. Bewoners en ondernemers vinden dat ze onvoldoende betrokken worden bij de plannen.

NH Nieuws / Thyra de Groot

Het gaat onder meer om plannen om de bezoekersstromen beter te beheersen, zoals de aanleg van nieuwe fietspaden en de bouw van een parkeergarage. Maar de herinrichting van het gebied zou óók betekenen dat voetbalvereniging Zaandijk moet verkassen, dat je in Oud-Zaandijk moet betalen om je auto te parkeren en er een voetgangersbrug over de Leeghwaterweg wordt aangelegd. Maarten van der Meer, directeur van Stichting de Zaanse Schans, steekt zijn enthousiasme over de instemming van de gemeenteraad niet onder stoelen of banken. "Het is een lang proces geweest, vijf jaar, dus we zijn heel blij." 'Niet doordrukken' Ondernemers zijn minder blij, vertelt Olga de Meij, die op de Zaanse schans werkt. "Neem alsjeblieft niet die domme beslissing om het toch door te drukken", smeekt ze de lokale politiek om op haar beslissing terug te komen. "Want je krijgt nog meer verdeeldheid en mensen gaan nog meer hun hakken in het zand zetten. Volgens mij is dat niet de bedoeling." Jos Kerkhoven, raadslid van Democratisch Zaanstad, maakt zich hard voor de ondernemers. "Er wordt al jarenlang gebakkeleid op de Zaanse Schans en wat het belangrijkste is, is dat bewoners en bedrijven zich niet gehoord voelen." Tegen tijdslot en entree Doelstelling van het ontwikkelplan is het verbeteren en beschermen van de Zaanse Schans. Zo wil stichting massatoerisme als in het verleden proberen te voorkomen, door entree te gaan heffen en bezoekers tijdslots aan te bieden.

Hoewel beide partijen daar positief tegenover samenwerking staan, zijn resultaten uit het verleden in dit geval allerminst een garantie voor de toekomst. Ko Kraker, voorzitter ondernemersvereniging Zaanse Schans zegt: "We willen altijd samenwerken, maar we worden slecht gehoord en daarom hebben we ook gezegd: er moet een nieuw bestuur komen, met stakeholders van alle partijen die ermee te maken heben en op deze manier kunnen we toekomst rooskleurig tegemoet gaan." Actie van Democratisch Zaanstad Jos Kerkhoven laat weten dat hij niet stil blijft zitten en daarom een bezwaar zal indienen. Wanneer en hoe nu wat verder, is vooralsnog niet bekend.