Droombaan van piloot Niels onzeker door coronacrisis: "Wil hoe dan ook de cockpit in"

SCHIPHOL - Niels van Rosmalen uit Amsterdam moest nog maar elf lesuren vliegen en dan was hij klaar voor de rechterstoel in de cockpit. De 23-jarige piloot in opleiding had de sollicatiebrieven klaarliggen, toen de coronacrisis roet in het eten gooide. De wereldwijde commerciële luchtvaart ligt op z'n gat, voor beroepspiloten breken onzekere tijden aan en luchtvaartmaatschappijen staan niet te springen om nieuwe vliegers.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Bij de pakken neerzitten doet Niels niet. Toch weet de Amsterdamse student niet wanneer hij die laatste elf vlieguren kan gaan maken om vervolgens met zijn beroepsbrevet aan de slag te kunnen als co-piloot bij een luchtvaartmaatschappij. Niels pikt tegenstrijdige berichten op in de media. De ene dag leest hij dat de luchtvaart zich pas in 2023 weet te herstellen, dan opeens wordt alweer volgend jaar genoemd. Maar of dat betekent dat Niels dan al aan de slag kan, is uiterst onzeker.

Plan B

Een plan B heeft Niels niet: "Ik heb ook een HBO-diploma, dus ik kan wat meer dan alleen vliegen. Maar ik wil gewoon wel graag de cockpit in." Voorlopig heeft Niels het goed bij een afhandelingsbedrijf op Schiphol-Oost. Daar handelt hij luxe zakenvluchten af, van het binnenloodsen van een businessjet, het regelen van landingrechten, tot het slepen van zo'n toestel. Het liefst zat hij dan aan de andere kant, in de cockpit, vertelt Niels: "Maar mijn tijd komt nog wel."

Niels is ervan overtuigd dat over een paar jaar vliegen niet meer een uitzondering is, zoals dat nu wel het geval is. Met maar 200 vluchten per dag op Schiphol, is vliegen geen vanzelfsprekendheid meer. Op een normale dag op Schiphol, voor de coronacrisis, werden er zo'n 1.500 vluchten afgehandeld.

Positieve energie

"De vraag is eigenlijk niet of, maar wanneer ik de cockpit in ga", zegt Niels. "Ik kan er zelf negatief instaan, maar dat is ook allemaal negatieve energie. Daar word ik alleen maar chagrijnig van, daar heb ik geen zin in. Ik kan er beter positief instaan, dan voelt het een stuk beter.