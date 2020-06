West-Friesland krijgt er een voedselbos bij: "Voor iedereen toegankelijk"

BOVENKARSPEL - Op een stuk land aan de noordkant van het Streekbos in Bovenkarspel verrijst over niet al te lange tijd een voedselbos. Een groep vrijwilligers van het IVN West-Friesland heeft een ontwerp opgesteld, dat nu door Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en de provincie is goedgekeurd. "De wens is wel dat het voedselbos er rond 2022 staat. Het zou mooi zijn als dat ongeveer gelijk valt met het 50-jarig bestaan van IVN West-Friesland", vertelt Astrid Bijster, coördinator van het project.

Het voedselbos zal bestaan uit een wandelpad dat aan beide kanten ontsloten wordt door een bruggetje. "Daaromheen komen er allerlei bomen, struiken en kruidachtige planten met een brede variatie aan eetbare onderdelen. Het voedselbos is voor iedereen toegankelijk en past precies bij ons streven naar meer biodiversiteit en onze wens om meer educatie te geven over eten in de natuur."

Donaties

Inmiddels is het team druk bezig met de voorbereiding voor de komst van het voedselbos, zoals het uitwerken van de details van de beplanting en de financiering van het project. "Er zijn al meerdere bijdrages voor het voedselbos geleverd en fondsen aangesproken. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een actie waarbij mensen de mogelijkheid krijgen om een struik of een boom voor het voedselbos te doneren." Veel mensen zijn al enthousiast over dit project. "Meehelpen mag dan ook altijd!", vertelt Astrid.