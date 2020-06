Ondernemers in Haarlem hoeven belasting pas in september te betalen

Eerder was al besloten geen aanmaningen en dwangbevelen te sturen tot 1 juli. Die periode is nu verlengd tot 1 september. Ondernemers kunnen na 1 juli met Cocensus - het bedrijf dat de belastingen int - afspraken op maat maken hoe de verschuldigde bedragen betaald kunnen gaan worden.

Corona in Haarlem

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ‘ฅ Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en Omgeving en krijg updates in je tijdlijn