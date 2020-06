LIVE: Anti-racismedemonstratie in Amsterdam

AMSTERDAM - Terwijl burgemeester Halsema vandaag tekst en uitleg moet geven over de drukbezochte demonstratie op de Dam van anderhalve week geleden, wordt er vandaag opnieuw tegen racisme geprotesteerd in de hoofdstad. NH Nieuws zendt de demonstratie vanuit het Nelson Mandelapark live uit.

Om te voorkomen dat er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, zijn er vandaag gele stippen op de grond gezet waar demonstranten op kunnen plaatsnemen. Er is plek voor zo'n 18.000 mensen in het park.

Er staan duizenden mensen in het park, ziet NH Nieuws-verslaggever Rogier Dankerlui. "De 18.000 plekken die beschikbaar waren, gaan niet allemaal gevuld worden. Het is natuurlijk een doordeweekse dag en protest nummer zoveel in de serie, maar ik denk dat er toch wel zo'n 5.000 man staan. De sfeer hier is goed."

De organisatie van het protest liet voorafgaand aan de demonstratie weten dat er op het podium een combinatie van zangers en sprekers uit Amsterdam-Zuidoost te zien zouden zijn. "Bewoners van de buurt zullen bijvoorbeeld vertellen over hun eigen ervaring rondom racisme en discriminatie."

