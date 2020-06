Brand bij verpleeghuis Ouderkerk aan de Amstel, mogelijk door werkzaamheden

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Bij Zonnehuis Theresia in Ouderkerk aan de Amstel heeft vanochtend brand gewoed. Niemand raakte gewond, enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de bewoner van de aanleunwoning waar de brand begon, zijn tijdens werkzaamheden op het dak zonnepanelen in brand gevlogen.

Rond 11.00 uur kijkt een vrouw verbouwereerd hoe de brandweerlieden de vlammen op het dak proberen te blussen. Ze vertelt dat ze rook van de tweede verdieping zag komen en direct de bewonders waarschuwde. "Toen ben ik erheen gerend en ben ik op de ramen gaan bonken. Dat de mensen er uit moesten."

Dakwerkzaamheden

De bewoner van de aanleunwoning vertelt aan NH Nieuws dat de werkzaamheden bijna waren afgerond. Zijn dak zou vandaag als laatste aan de beurt komen. Vlak voordat de brand uitbrak, maakt de man op leeftijd nog een praatje met de installateurs op het dak en ging daarna weer via de werktrap naar zijn woonkamer.



"Ik wilde net gaan zitten, op dat moment raakte die man in paniek en hij zegt: water, water water!" Tot vijf keer toe is de bewoner met een emmer water naar het dak gegaan om te blussen. Gelukkig voor de bewoners was de brandweer snel op locatie. "Die kwamen er supersnel aan. Die mogen trots zijn op hun prestatie wat dat betreft."

De brand was relatief snel onder controle. De exacte toedracht blijft vooralsnog gissen. De brandweer laat NH Nieuws onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.