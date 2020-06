Jongen (15) met wapen bedreigd en beroofd

De jongen had via social media een afspraak gemaakt met onbekenden om goederen met elkaar te ruilen. De andere partij vroeg de 15-jarige Haarlemmer naar het Fie Carelsenplein te komen. Toen de spullen waren geruild, kwam er opeens een man aanlopen die de jongen met een wapen bedreigde. De overvaller liep weg in de richting van het Roosje Vospad. De politie is op zoek naar getuigen.