LIVE: Spoeddebat met Femke Halsema over demonstratie op de Dam

Halsema moet in het debat uitleg geven over hoe de opkomst op de Dam zo werd onderschat, en waarom er niet is ingegrepen toen duidelijk werd dat de bezoekers zich door de drukte niet meer aan de anderhalve meter afstand konden houden. Geschat wordt dat er tot 14.000 mensen stonden.

Vandaag is er aan het einde van de middag in de Bijlmer opnieuw een demonstratie. Deze is verplaatst naar het Nelson Mandelapark, waar ruimte is voor 18.000 mensen.