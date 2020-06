Bijna alle besmette ouderen inmiddels hersteld in Egmonds verzorgingshuis Agnes

EGMOND AAN ZEE - De corona-uitbraak in verzorgingshuis Agnes in Egmond aan Zee is zo goed als ingedamd. Bijna alle besmette ouderen zijn inmiddels hersteld van het virus, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Google Streetview/Adobe Stock

Eén van de bewoners is overleden. Twee bewoners verblijven nog in quarantaine. Niet-besmette bewoners hoeven niet langer op hun kamer te blijven en mogen vanaf deze week weer bezoek ontvangen. De maaltijden worden nog altijd deur aan deur gebracht en alleen op de kamer genuttigd.



Verzorgingshuis Agnes in Egmond aan Zee werd in mei plotseling getroffen door het COVID19-virus. Van de 65 bewoners raakten er 20 besmet. Ook 5 medewerkers bleken het virus bij zich te dragen.

Even schrikken Liselotte van 't Veer vertelt aan mediapartner Alkmaar Centraal het voor iedereen wel even schrikken was toen bleek dat corona het verzorgingshuis in Egmond aan Zee had bereikt. Het positieve ervan is dat de teams nu nog hechter zijn geworden, aldus van 't Veer.



De Zorgcirkel heeft 27 locaties tussen Egmond en Volendam. Van de achtduizend cliënten liep uiteindelijk een zeer klein percentage het virus op.

