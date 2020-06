Het 'Wonderlijk Wad' staat centraal op nieuwe expositie van Ecomare

TEXEL - Hoewel de musea nog maar voor beperkte groepen zijn geopend, is in Ecomare deze week een nieuwe expositie van start gegaan. Deze gaat over het 'wonderlijk wad', en laat zien welke dieren er leven. "We tonen de onderlinge samenhang van het gebied. Je ziet dat namelijk niet met het blote oog", aldus Anneke Schrama van Ecomare.

Regio Noordkop

De Waddenzee is UNESCO Werelderfgoed en Ecomare vond het belangrijk hier middels een tentoonstelling uitgebreid aandacht aan te besteden. "Want wat leeft er?", vraagt Anneke Schrama van Ecomare zich hardop af. "Wat is de biodiversiteit? Hoe is het ontstaan en wat betekent het voor het leven op de Waddenzee en voor de mensen eromheen? "Je kan hier alles zien wat er op het wad leeft en hoe het waddenecosysteem functioneert", legt bioloog Pierre Bonnet uit. "Wat je er tegen kan komen, wat de bewoners en de vaste gasten zijn en wat voor relatie ze onderling hebben. Plankton zie bijvoorbeeld bijna niet, maar zonder zou de Waddenzee een moddervlakte zijn waar bijna geen leven is." De tentoonstelling is vanaf afgelopen zondag geopend. Wie wil komen kijken, moet online een kaartje met een tijdslot kopen bij Ecomare. Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: