Stekelenburg zinspeelt op terugkeer naar Nederland

LIVERPOOL - Maarten Stekelenburg vindt dat het moment daar is om terug te keren naar Nederland. De Everton-doelman (37) zou graag nog even doorgaan met keepen in zijn geboorteland, mits het plaatje klopt.

Dat zegt de Haarlemmer in gesprek met Voetbal International. "Ik kom nu in een levensfase waarin ook andere dingen belangrijk worden, het gaat niet alleen om mij, maar ook om mijn gezin", vertelt Stekelenburg. De doelman stond een aantal jaren bij Ajax onder de lat en kwam vervolgens via AS Roma, Fulham, AS Monaco en Southampton bij Everton terecht. Daar is hij nu bezig aan zijn vierde en laatste seizoen.

"Ik heb negen jaar in het buitenland gespeeld. Ja, met wisselend succes, maar had ik dan bij Ajax moeten blijven? Dat vind ik te makkelijk", legt de doelman uit. "Ik heb ervan geleerd, maar nu is het moment aangebroken om terug te keren naar Nederland en dan gaan we kijken of er nog iets moois voorbijkomt. Als het plaatje klopt, wil ik graag nog door. Ik mag dan wel 37 zijn, maar ben in jaren niet zo fit geweest. Over stoppen heb ik het nog nooit gehad."