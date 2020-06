Actie tegen sloop Bussumse Van Gogh-villa: "Hier staat letterlijk de erfenis van Vincent"

BUSSUM - Verscholen in de wijk Het Spiegel in Bussum ligt Villa Eikenhof. Het is een bijzondere: vanuit deze villa werd de kunstcollectie van Vincent van Gogh beheerd en zorgde zijn schoonzus ervoor dat de toen onbekende Van Gogh wereldberoemd werd en de eer kreeg die hij verdiende. Nu bijna 120 jaar later wil de eigenaar de villa slopen, tot onsteltenis van de Stichting Behoud Bussums Erfgoed, Erfgoedvereniging Heemschut in actie en veel Bussumers.

Jo beheerde de kunstcollectie in de tijd dat de Van Goghs helemaal nog niet bekend waren en niets waard waren. Ze organiseerde tentoonstellingen in Amsterdam en probeerde de kunst vanuit dit huis aan de man te brengen. "Er moeten hier in die tijd wel honderd schilderijen van Van Gogh hebben gelegen", denkt Hans Roelofsen van Stichting Behoud Bussums Erfgoed.

"Het is een villa die is gebouwd in 1901. En de architect was Willem Bauer en deze architect heeft deze villa gebouwd voor Jo van Gogh-Bonger", vertelt Karel Loeff van Heemschut. Jo was getrouwd met Theo van Gogh, de broer van de beroemde schilder Vincent van Gogh.

Daarnaast heeft de architect van het huis, Willem Bauer, maar weinig gebouwd. "Dus in het oeuvre is dit heel zeldzaam en tegelijkertijd is die heel gaaf. Je ziet alle details", zegt Loeff terwijl hij naar het huis wijst.

Nu wordt de villa met de sloop bedreigd. De eigenaar heeft bij de gemeente Gooise Meren een aanvraag ingediend om het huis te slopen. Iets wat deze mannen niet kunnen begrijpen. "Dit is eigenlijk een heel bijzondere schakel in alles wat we in Nederland nog hebben rond Vincent van Gogh. Hier staat gewoon letterlijk de erfenis van Vincent van Gogh. De plek waar zijn schilderijen bekend werden gemaakt, dus wij vinden dat dit hoort in de keten van al die plekken die belangrijk zijn om te bewaren", aldus Loeff.

Om hun mening kracht bij te zetten, heeft de erfgoedvereniging een aanvraag gedaan om de villa aan te wijzen als gemeentelijk monument en een open brief gestuurd aan burgemeester en wethouders van Gooise Meren. "We hebben daarvoor heel veel prominenten bereid gevonden die hun steun hieraan verbinden. Je moet denken aan de directeur van het Van Gogh Museum, maar ook het Rijksmuseum en van het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe.

"Juist dat deze villa nog staat, is zo uniek. En dat het in deze gave toestand nog staat, is bijzonder"

En de stichting Behoud Bussums Erfgoed is een petitie gestart die in twee dagen tijd al meer dan 400 keer is getekend. "Dus ik denk dat er een brede steun is om dit huis te beschermen. ", vertelt Roelofsen blij.

Waardevolle panden

Beide heren zouden het zonde vinden als deze villa tegen de vlakte gaat. Zo weet Roelofsen dat Bussum een hoop waardevolle panden heeft verloren. "Omdat ze in de vaart der volkeren wilde groeien, groeien, groeien en dat zie je dus in het centrum het ergste. Dat lijkt alsof het gebormbardeerd is geweest. In Bussum is de villawijk het Spiegel heel belangrijk, want het is een prachtige collectie van individueel verschillende huizen. Heel wat villa's zijn afgebroken en door flatgebouwen vervangen."

Loeff geeft toe dat het huis niet opvalt en dat er weinig nog aan herinnerd aan die tijd. Behalve dan een steen waarop staat 'Vincent van Gogh 9 april 1901'. Dat gaat waarschijnlijk over het neefje van de grote kunstenaar die daar op 11-jarige leeftijd de eerste steen heeft gelegd. "Juist dat deze villa nog staat, is zo uniek. En dat het in deze gave toestand nog staat, is bijzonder. Je moet je voorstellen dat er heel veel plekken zijn waar van alles gesloopt is en verdwijnt", aldus de directeur van Heemschut.

Gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van vanavond dient een aantal partijen een motie in om de villa te beschermen. Het college laat via een woordvoerder weten dat beide aanvragen, die voor de sloop en voor gemeentelijk monument nog in behandeling zijn en dat er nog niets is besloten.