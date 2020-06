Sander zingt eigen coronalied in de 1,5-metersamenleving

ZWAAG - Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, werken we toe naar een nieuw 'normaal'. Maar hoe gaat het in de praktijk met onze anderhalvemetersamenleving? Presentator Sander Huisman gaat op ontdekkingstocht in West-Friesland. Dit keer heeft Sander zijn eigen coronalied geschreven en gaat hij op zangles bij Gabor Postma in Zwaag.

Op het nummer 'Wereld zonder jou' van Trijntje en Marco, heeft Sander een eigen corona-variant geschreven. Sander: "Het gaat over een verliefd stel dat in coronatijd niet bij elkaar kan zijn." Bekijk hier de hele uitzending van de zangles:

De zangschool in Zwaag heeft zo'n twintig leerlingen. Bijna alle lessen kunnen inmiddels weer doorgaan, tot blijdschap van Gabor. "Dat heb ik echt in deze tijd gemist. Dat ik een tijd niet kon werken zoals ik wilde werken. Ik heb online wel wat zanglessen gegeven, maar dat is niet mijn manier van lesgeven. Ik ben al lang al blij dat het weer face-to-face kan.

Omwille van de ruimte, laat Gabor zijn groepslessen nog niet doorgaan. "Dan zou ik hier achter de piano zitten en dan staan er allemaal kids voor mijn neus. Je kunt hier geen anderhalvemeter afstand houden van de docent. Het blijft een ruimte die afgesloten en geïsoleerd is, dat voelt niet goed."

Thuis inzingen

In de hele zangschool zijn strepen aangebracht op de vloer waar de leerlingen mogen komen. De zangles ziet er grotendeels uit als vanouds. Gabor: "Ik vraag leerlingen tegenwoordig om thuis al in te zingen in plaats van dat hier in de studio te doen. Ze kunnen dan direct doorlopen naar de zangruimte en daar zijn we gescheiden door het glas."

Ontsmetten, ontsmetten en ontsmetten is voor de zangschool het credo. Volgens Gabor is er nog veel onduidelijk: "Maar je moet op een gegeven moment toch van start. En dan ga je allerlei gekke oplossingen bedenken, zoals de gedesinfecteerde handschoen die ik over de microfoon heen doe."

Bekijk hier de hele opname van het coronalied: