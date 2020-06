De Peiling: Duizenden mensen verwacht bij nieuwe demonstratie tegen racisme in Amsterdam

Onderdrukking



Het protest van vandaag is een initiatief van bewoners van de Bijlmer. "Vergeleken met andere stadsdelen heeft de Bijlmer de grootste populatie Afro-Nederlanders", schrijft de organisatie op Facebook . "De zwarte gemeenschap in de Bijlmer is al decennialang slachtoffer van onderdrukking. Al sinds de jaren '90 wordt in de Bijlmer racisme en politiegeweld veelvuldig onder de aandacht gebracht. Onze kinderen worden constant gecriminaliseerd, zowel in de media als op straat."