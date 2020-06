Auto explodeert vlak naast flat in Krommenie

KROMMENIE - Aan de Kervelstraat in Krommenie is vannacht rond kwart voor drie een auto geëxplodeerd. De oorzaak is nog niet bekend. De Explosieven Opruimingsdienst heeft geen explosieven aangetroffen.

De schade is groot na de klap die vannacht te horen was in Krommenie. De auto stond vlak naast de flat geparkeerd, waardoor er in de flat verschillende ruiten gesprongen zijn. Volgens een getuige zijn er ruiten gesneuveld tot op de tweede verdieping. Er is niemand gewond geraakt.

Geen vreemde stoffen

De politie is vannacht een onderzoek gestart waarbij ook de Explosieven Opruimingsdienst de auto heeft bekeken. De EOD heeft geen vreemde stoffen aangetroffen, daarom gaat de politie vandaag verder met het onderzoek. Er vindt een buurtonderzoek plaats, ook de forensische opsporing zal vandaag naar de auto kijken.

Het is de politie nog niet duidelijk of er eerst een autobrand aan de explosie vooraf is gegaan, of dat er na de explosie brand uitbrak in de auto. De politie weet wie de eigenaar van de auto is. Het zou niet om een vreemde auto gaan in de wijk.