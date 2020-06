Oorverdovend getoeter bij 'drive-in' protestactie Schiphol: "We willen gehoord worden"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens vakbond FNV beschermt Schiphol het personeel nog steeds onvoldoende tegen het virus. "Wij krijgen iedere dag foto's en filmpjes toegestuurd waaruit blijkt dat medewerkers zij aan zij, onbeschermd naast elkaar moeten werken", aldus FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg. Actievoerders zeggen dat Schiphol te laat met beschermende maatregelen kwam en nog steeds pas na tussenkomst van de vakbond actie wil nemen.

Coronameldpunt

FNV heeft vanavond een meldpunt geopend waar medewerkers hun foto's en video's met mistanden op Schiphol kwijt kunnen. Een woordvoerder van Schiphol laat NH Nieuws weten dat het voor de luchthavendirectie niet duidelijk is welke maatregelen nog meer gewenst zijn: "We hebben in lijn met de richtlijnen vanuit de overheid en RIVM extra voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder het gebruik van mondkapjes en handschoenen door medewerkers, aangepaste fouilleermethodes, spatschermen, belijningen op de vloer, extra schoonmaak en andere hygiënemaatregelen en duidelijke communicatie aan reizigers over hoe zij zich dienen te gedragen.

Straf

De actievoerders kwamen gisteravond op parkeerterrein P4 samen om te protesteren. Het idee achter de 'drive-in' was om met auto's gegarandeerd afstand te kunnen houden.

Behalve zorgen over het coronavirus maakt het personeel zich druk om de veiligheid op Schiphol. Ongelukken en incidenten melden bij leidinggevenden is volgens de bond geen vanzelfsprekendheid. De medewerkers zijn bang voor straf als ze misstanden kenbaar maken.

Marktmeester

Het personeel wil tenslotte van het vele flexwerk af en kunnen rekenen op meer vaste contracten. Ook wordt er geklaagd over lage lonen en een hoge werkdruk. Schiphol zegt dat de vakbonden zich daarvoor tot de werkgevers moeten keren en niet bij de luchthaven als opdrachtgever zelf. Van Doesburg van FNV is het daar niet mee eens en vindt dat Schiphol als "marktmeester" wel eindverantwoordelijk is.

Een verslag van de 'drive-in- protestactie: