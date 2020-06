Dorpscafé's sluiten toch weer de deuren: "Handhaven op 1,5 meter niet te doen"

NIEUWE NIEDORP - Een week nadat de café's weer open mogen, hebben tenminste drie dorpscafé's in de gemeente Hollands Kroon hun deuren toch maar weer gesloten. De uitbaters hebben hun handen vol om de gasten op de verplichte 1,5 meter afstand te houden. "Dan moet je politieagentje spelen. Dit is niet wat we wilden."

Mart Insing van dorpshuis Prins Maurits in Nieuwe Niedorp is er ziek van: "Er komen zeven gasten binnen. Dan mogen er twee per tafel en eentje zit apart. Daarvoor ga je niet naar een café. Het ging gewoon fout. Mensen kruipen toch bij elkaar. Zaterdagavond was de druppel. Met pijn in ons hart hebben we gezegd: we gooien het café weer dicht."

Hoewel de meeste stoelen en zelfs het biljart uit het café zijn gehaald, lukt het Insing niet de gasten op 1,5 meter stand te houden. Hij houd zijn hart vast voor de controles. "Het handhaven is bijna geen doen. Die boete liegt er niet om. Heb ik vijftien mensen binnen zitten, krijg ik een boete 4.300 euro, omdat ze te dicht bij elkaar zitten. Dat risico wil ik niet lopen."

Corrigeerstok

Een plasketting, bloemenkransen voor het maximum aantal gasten en zelfs een ludieke corrigeerstok van 1,5 meter; het mocht niet baten voor het café van Bianca Beentjes in Winkel. "De gemeente belde de eerste dag of het goed gegaan was. Nou nee. Er waren foto's gemaakt van de drukte op het terras. Je loopt als een stresskip in de rondte. Daarom ben ik ook gestopt."

"Het is echt verre van leuk," zegt ze wanhopig. "Als ik hier het café binnen loop denk ik: What the fuck, wat is dit? Dit is niet wat we wilden."

Zowel Insing als Beentjes hopen dat de Nederlandse overheid de richtlijnen van Duitsland volgt, die naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli de 1,5 meter-regel afschaft. Insing: "Al was het maar voor cafe's en theaters. Het is heel triest en het doet pijn. Hier doen we het niet voor."