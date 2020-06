Drie nieuwe verdachten opgepakt voor diefstal cryptogeld: Enkhuizer weer vrij

ENKHUIZEN - De 28-jarige man die vorige week is opgepakt op verdenking van diefstal van 60.000 euro aan cryptogeld is weer vrijgelaten. Zijn handlanger is ook weer vrij, maar ze blijven wel verdachten in de zaak. En ze zijn niet de enige: de politie laat weten dat er inmiddels drie extra personen zijn bijgekomen als verdachte.