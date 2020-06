Bijna tweehonderd schepen Hollandse vloot zoeken hulp met manifestatie voor Pampus

"We hopen dat het Nederlandse publiek nu ziet hoeveel schepen er nog zijn", zegt schipper Jakob Fremgen van De Morgenster. "Wij kwamen uit het Middellandse Zeegebied toen de coronacrisis begon, sindsdien liggen we in Den Helder aan de kade." Om 14.00 uur precies lieten de schepen voor het eerst hun toeters klinken om het vervolgens elk uur te herhalen. Ondertussen werden de vlaggen in de mast gehesen. "Ik hoop dat het publiek snapt dat er grote urgentie is", zegt Harry Muter, eigenaar van het schip. "Als KLM geen hulp krijgt dan vallen ze om, maar wij vallen op een gegeven moment ook om."

Fijne afwisseling

Voor de bemanningsleden is de manifestatie een fijne afwisseling. "We hebben inmiddels al heel veel onderhoud gedaan. Wij hebben het mooiste vak ter wereld en willen dat graag aan de mensen laten zien. En de bemanning is blij dat ze weer even kan zeilen", zegt Muter.



De vloot hoopt nu op de helpende hand vanuit de overheid. Er loopt al een petitie om het publiek daarbij te betrekken. "We willen graag een noodfonds. En we zijn taai hoor. We werken altijd eigenlijk al tegen de verdrukking in. Maar nu kunnen we niks doen en dat is een heel vervelend gevoel."