Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: dierenarts helpt arassari met scheefgegroeide snavel

ANNA PAULOWNA - In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we dat een arassari met een scheefgegroeide snavel wordt geholpen door de dierenarts en maken we kennis met een kuifseriema, de jongste aanwinst van Landgoed Hoenderdaell.

Kippie is een zwartnek arassari. Hij heeft vanaf zijn geboorte een scheefgegroeide snavel en dat wordt er niet beter op, dus tijd voor de dierenarts om daar wat aan te doen. Verzorgster Daphne haalt hem op. Kippie kent haar goed, want hij heeft nog een tijdje bij haar in huis gewoond. Kippie zat eerst bij particulieren thuis en had een eetprobleem. Daphne: "Hij at heel selectief, waardoor hij veel te laag op gewicht bleef en slecht in de veren zat. Voor intensieve zorg heb ik hem mee naar huis genomen. Daar ben ik hem alles gaan leren eten: veel eiwitten en insecten. En na een tijdje kwam ie weer goed op gewicht." Dierenarts Maar nu heeft ie dus een ander probleem: zijn snavel is helemaal scheefgegroeid en dat geeft problemen met eten. Met een slijptol werkt de dierenarts zijn snavel zo goed als mogelijk bij. Het is een fluitje van een cent, maar het maakt de arassari wantrouwend.

Een kuifseriema, de jongste aanwinst van Landgoed Hoenderdaell.

Zodra de ingreep is gedaan, ontsnapt ie uit de handen van zijn verzorgster. Hij gaat op een plek zitten waar niemand bij kan. Maar even later laat ie zich toch verleiden door de aanmoedigingen van Daphne en keert hij terug naar zijn verblijf. Het effect van de ingreep is tijdelijk. Het is de bedoeling dat de verzorgers in de toekomst deze ingreep zelf kunnen gaan doen.

Quote "We hadden al heel lang een seriema op ons verlanglijstje staan." Saskia verbruggen, dierverzorgster

Landgoed Hoenderdaell heeft er sinds kort een kuifseriema bij. Deze vogel komt voor in Zuid-Amerika en leeft daar vooral in graslanden. "En wat het leuke aan deze vogels is", vertelt verzorgster Saskia met enthousiasme, "is dat ze hun eten doodgooien. Ze zoeken slangetjes en hagedisjes. die pakken ze op en die gooien ze dan zo hard mogelijk op een steen totdat ze dood zijn. Dat is natuurlijk heel leuk om te laten zien in onze demonstratie. Dus vandaar dat we al heel lang een seriema op ons verlanglijstje hadden staan."