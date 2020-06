Begraven worden? Dan ben je in 't Gooi het meest kwijt van heel Noord-Holland

HUIZEN - Het duurste graf van de provincie vind je in Huizen. Een graf kost maar liefst 6.690 euro. Hiermee staat de gemeente zelfs op plek drie van duurste graven in Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van uitvaartonderneming Monuta die de grafkosten van 1.694 begraafplaatsen (algemeen, gemeentelijk en kerkelijk) in Nederland onderzocht. Daarbij zijn de kosten voor grafrechten, onderhoud- en begraafkosten in kaart gebracht.

Maar Huizen is niet de enige plek in 't Gooi waar het duur is om begraven te worden. In Hilversum kost een graf 6.550 euro en in Laren kost het 6.302 euro. Hiermee staan zij respectievelijk op plek vijf en acht van duurste gemeenten in Nederland om begraven te worden.

Onderhoud

Vooral het onderhoud maakt dat de graven zo duur zijn in de Gooise gemeenten. Dat kost namelijk meer dan 3.000 euro. Verder betaal je vooral veel voor de grafrechten en de begrafeniskosten. Maar dat is dan wel voor twintig jaar gedekt.

Niet overal in 't Gooi kost begraven zo veel. Zo kan het op de gemeentelijke begraafplaats Nieuw Valkeveen in Naarden en de katholieke begraafplaats in Kortenhoef al voor minder dan 3.000 euro.

Benieuwd naar de kosten van de begraafplaats bij jou in de buurt? Bekijk het hier.