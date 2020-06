Plannen voor hotel en congrescentrum in historisch Fort Kudelstaart: "

KUDELSTAART - Het Fort Kudelstaart is een historisch eikpunt aan de Westeinderplassen. Omwonenden zijn niet blij met de plannen die de projectontwikkelaar en de gemeente Aalsmeer hebben. Als het aan hen ligt wordt er een hotel en congrescentrum gerealiseerd in het fort. Volgens Werkgroep Fort Kudelstaart, waar zo'n 40 buurtbewoners bij zijn aangesloten, staan die plannen haaks op het bestemmingsplan voor het fort.

Een van de bewoners die zich zorgen maakt over de plannen is Emile Abbing. Hij is voorzitter van de Werkgroep Fort Kudelstaart. Samen met buurtbewoners probeert hij duidelijkheid te krijgen over het bestemmingsplan. In 2013 liet de gemeente bewoners weten dat het een 'watersport-icoon' zou worden. "Watersport zou de hoofdfunctie zijn met daarbij wat ondergeschikte horeca. Dat leek ons als bewoners een prachtig plan."

Geschrokken

De plannen zijn inmiddels bekend en de bewoners zijn geschrokken van de omvang en de commerciële invulling. Een congrescentrum en hotel is volgens hen geen ondergeschikte horeca meer en daarom willen de bewoners graag inspraak in het bestemmingsplan. "De kaders zijn vastgesteld, wat hier kan en mag. Als je dan nu de plannen van de projectontwikkelaar leest, het ligt zo ver uit elkaar. Dat is het pijnpunt."

Daarnaast maken ze zich zorgen over de parkeerdruk die zal ontstaan als deze plannen verwezenlijkt worden. Buurtbewoner Peter ziet hier een knelpunt. De gemeente heeft namelijk al geprobeerd om goedkeuring te krijgen voor de aanleg van een groot parkeerterrein. "We zijn met z'n allen andere zienswijzen in gaan dienen. Nu is dat plan van tafel, gelukkig."

Sandra de Boer woont net als Emile en Peter op steenworp afstand van het fort. Ook zij is geschrokken van de plannen."De impact en de grootsheid van de plannen is hetgeen wat mij raakt als omwonende."

NH Nieuws heeft de vraag of burgers inspraak krijgen in het bestemmingsplan voorgelegd aan de verantwoordelijke wethouders. Zij kwamen met de volgende schriftelijke reactie.