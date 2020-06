Woning en auto in Enkhuizen beklad met hakenkruizen: maar door wie en waarom?

Zaterdagnacht was het zijn woning, maandagnacht zijn auto. Terbeek en zijn vriendin wonen nu zo'n anderhalf jaar in de Torenstraat, maar vermoedens over wie er overgaat tot zo'n laffe daad, dat heeft Terbeek niet. "Ik heb werkelijk geen idee. En ik zou ook niet weten waarom. Die link kan ik niet echt leggen, ik heb met niemand problemen."

Maar als hij vanmorgen de deur uitstapt, lijkt het toch anders te zijn. Op de bumper en het rechter raam van zijn auto staan twee hakenkruizen getekend met iets dat lijkt op lijm of vaseline, zo vertelt Terbeek. "Nu staat het ook op mijn auto, dat is te toevallig, waarom niet op panden van de buren of een andere auto in dezelfde straat?"

Terbeek was zondagochtend naar de supermarkt gegaan, 'even wat broodjes gehaald', zo vertelt hij. Bij thuiskomst ontdekt hij een hakenkruis op de zijkant van zijn woning. "In eerste instantie dacht ik; het zal niet specifiek op mij gericht zijn." Zijn woning staat middenin het centrum van Enkhuizen en misschien was het een ondoordachte daad van iemand die 's nachts uit de kroeg kwam.

"Materiële schade is vervangbaar, maar dit komt persoonlijk binnen", zegt Terbeek. Op social media plaatste hij onlangs in zijn eigen kringen een bericht over de Black Lives Matter beweging. Hij riep op om na te denken over racisme en er bewuster van te worden. Een aantal dagen later begonnen de bekladdingen, maar of het met elkaar te maken heeft, dat vraagt Terbeek zich af.

Vooral de waarom-vraag houdt hem bezig. "Waarom zou het anoniem moeten gebeuren? Kom naar me toe, je weet waar ik woon en dus ook in welke auto ik rijd. Doe het niet op zo'n laffe manier."

Aangifte

Er is inmiddels aangifte gedaan. De politie zocht zelf het contact met hem op nadat ze Terbeeks foto's op social media voorbij zagen komen. "Ze belden me op met de vraag wat ik hier mee wil doen en legden uit dat je op z'n minst aangifte kan doen voor vernieling van woning en discriminatie."

Buren met beveiligingscamera's zochten afgelopen dagen al contact met Terbeek. "Maar dat zal denk ik wel lastig worden", zegt hij. Geen enkele camera is rechtstreeks gericht op de specifieke locaties van de bekladdingen. "Als ik vanuit m'n gevoel moet handelen zal ik vannacht wakker blijven om te kijken wie ik tref. Maar of dat verstandig is? Dat denk ik niet." Hij wil zich er vooral niet al te druk om maken. "Karma gaat ze wel aanpakken."