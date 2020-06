Tyrons huis en auto zijn beklad met hakenkruizen: "Heb aangifte van discriminatie gedaan"

ENKHUIZEN - Eerst is zijn woning beklad met een hakenkruis en twee dagen later staan hakenkruizen op zijn auto. Tyron Terbeek uit Enkhuizen staat voor een raadsel, want hij heeft geen idee wie deze vernieling en discriminerende uitingen heeft gedaan. Of dit te maken heeft met z'n Facebook-bericht naar aanleiding van Black Lives Matter bijvoorbeeld. "Materiële schade is vervangbaar, maar dit komt persoonlijk binnen."

Terbeek was zondagochtend naar de supermarkt gegaan, 'even wat broodjes gehaald', zo vertelt hij tegen NH Nieuws. Bij thuiskomst ontdekte hij een hakenkruis op de zijkant van zijn woning. "In eerste instantie dacht ik; het zal niet specifiek op mij gericht zijn." Zijn woning staat middenin het centrum van Enkhuizen en misschien was het een ondoordachte daad van iemand die 's nachts uit de kroeg kwam, aldus Terbeek. Maar als hij vanmorgen de deur uitstapt, krijgt hij 't vermoeden dat het anders ligt. Op de bumper en het rechter raam van zijn auto staan twee hakenkruizen getekend met iets dat lijkt op lijm of vaseline, zo vertelt Terbeek. "Nu staat het ook op mijn auto. Dat is te toevallig; waarom niet op panden van de buren of een andere auto in dezelfde straat?" Met niemand problemen Terbeek en zijn vriendin wonen nu zo'n anderhalf jaar in de Torenstraat. Vermoedens van wie het heeft gedaan, heeft Terbeek niet. "Ik heb werkelijk geen idee. En ik zou ook niet weten waarom. Die link kan ik niet echt leggen, ik heb met niemand problemen."

