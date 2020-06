Hulpactie voor zwaar verwaarloosde David en Goliath: "Had niet langer moeten duren"

ZANDVOORT - Ze zijn uitgeput, maar beginnen zich langzaam iets beter te voelen: de Duitse herder David en schapendoes Goliath. Onlangs werden ze meer dood dan levend bij Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort binnengebracht. De eigenaar bleek niet in staat om ze te verzorgen en deed, op dringend advies van de politie, vrijwillig afstand van de twee honden. Door middel van een crowdfunding wordt nu geprobeerd ze een beter leven te geven.

"Het had niet veel langer moeten duren", aldus Carmen Silos van de Dierenbescherming. Vooral de zes jaar oude herder David was er erg slecht aan toe, toen hij bij het dierenasiel aankwam. "Hij hoort 45 kilo te wegen, maar weegt nu net iets meer dan de helft. Hij heeft onder meer last van kale plekken, smetvlekken en een vervilte vacht. Zijn ogen waren helemaal uitgedroogd." Ook heeft David artrose aan zijn rug en nog maar weinig spierkracht over. Tekst loopt door onder foto's

Zwaar verwaarloosde honden David en Goliath Foto: Dierentehuis Kennemerland

Waarschijnlijk hebben de twee honden meerdere jaren in een erbarmelijke situatie geleefd. De eigenaar bleek niet meer over de financiële middelen te beschikken om ze te verzorgen. Zeer slecht gebit Schapendoes Goliath is ook ondervoed en heeft erg veel last van zijn gebit. "Dat is zo ontzettend slecht, eten is bijna niet te doen. Het doet ontzettend pijn bij het kauwen en we proberen het nu brokje voor brokje. Dat lijkt aardig te werken", aldus Silos. Goliath zal aan zijn gebit geopereerd moeten worden, maar dat kan hij nu nog niet aan. "Hij zal de narcose niet overleven." Tekst loopt door onder foto's

Zwaar verwaarloosde honden David en Goliath Foto: Dierentehuis Kennemerland

Een dierenarts houdt de gezondheid van de honden goed in de gaten en verschaft de juiste medicatie. Het kan wel weken duren voordat ze weer een beetje op gewicht zijn, zo niet maanden voordat ze er weer aan toe zijn om naar een nieuw baasje te gaan. Crowdfunding De verzorging en de medische behandeling van de twee honden gaat Dierentehuis Kennemerland flink wat geld kosten en daarom is er een crowdfundinsactie opgestart. Binnen een dag is er al bijna 12.000 euro opgehaald. "Het is hartverwarmend dat mensen al zó snel geld zoveel geld doneren", aldus Silos. De actie blijft voorlopig lopen, zodat de honden er weer helemaal bovenop kunnen komen. Op onderstaande beelden lijkt het al weer iets beter te gaan met David en Goliath:

NH Nieuws