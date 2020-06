Minister van Cultuur bezoekt Alkmaarse studio KUUB

ALKMAAR - In een speciale uitzending op zaterdag 13 juni om 19.30 uur verwelkomt presentatrice Lucille Werner, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven bij Studio KUUB in het Alkmaarse Artiance. De talkshow 'Cultuur voor iedereen' staat in het teken van de lancering van het programma Cultuurparticipatie. Van Engelshoven reikt landelijke cultuurprijs 'Gouden C' uit, meldt Alkmaars Dagblad.



Studio Kuub/ Sebastiaan ter Burg

De Gouden C is de landelijke prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Jurylid Isis Geurts is tafelgast en maakt tijdens de uitzending de winnaar bekend. Ook schuift organisator van Festival KUUB Lonneke van Heugten aan en het Alkmaarse raptalent Raymon Strijbis laat van zich horen. De show is tegelijkertijd de lancering van het meerjarenprogramma Cultuurparticipatie. Het ministerie hoopt dat het programma drempels wegneemt en iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur. Bijna duizend kijkers Met als inspiratiebron de 'anderhalvemetersamenleving' geeft Studio KUUB iedere maandagavond via Facebook Live om 19.30 uur een podium aan artiesten en kunstenaars uit Alkmaar en omgeving. De première op 1 juni trok bijna duizend kijkers en is terug te zien via YouTube. Naast live optredens van dansact Luminous Nova en het jonge funkduo Taste That Bass, heeft Studio KUUB ook vaste rubrieken zoals ‘Beter Goed Gejat' waarin een gezamenlijk kunstwerk wordt gecreeërd. Na de schilderkunsten van Zena-Rae Borst en Rune Wander, gaan muzikanten Jon Sewi en Tijmen Dijkstra live aan de slag, geïnspireerd door schilderijen uit de vorige aflevering. Vanuit huis kan het publiek meechatten, vragen stellen en zelf creatieve bijdrages opsturen.

Verbinding maken

Iedere week wordt Studio KUUB gehost door een ander presentatieduo. Het programma is divers met filmpjes, interviews en presentaties van onder meer Oberon Theaterproducties, Nosso Groove, Kismet Bellydance, Shuffle Magazine, muzikanten, dansers en dichters. In het programma-item van de SDG-bus (VN Werelddoelen) gaan diverse gasten met elkaar in gesprek over een eerlijke en inclusieve toekomst.Singer-songwriter Sterre Weldring componeert ‘Ringtones van de toekomst’ aan de hand van de gespreksonderwerpen. Ook kijkers kunnen zich creatief uitleven in gratis workshops van onder andere kunstfotografe Judith in den Bosch. Daarnaast is er een oproep om geluiden in te sturen via WhatsApp naar KUUBnummer 06-30071782 voor de KUUBtune van Steven Hoes. Ondertussen zoeken componist meLê yamomo en trompettist Thijs van den Geest pannenkoekenbakkers voor de uitvoering van het muziekstuk ‘Pannenkoek Rondeau’: een muzikaal bakfestijn.



Studio KUUB, iedere maandagavond om 19.30 uur op Facebook Live. Festival KUUB maakt verbinding in de hele maand juni op Facebook, Instagram, YouTube en de website festivalkuub.nl