Fietser kritiek na val in Amsterdamse Bos, politie sluit opzet niet uit

De man, die vanwege de val dus gedeeltelijk verlamd is, ligt sinds het ongeluk in kritieke toestand in het ziekenhuis. Omdat niet duidelijk is hoe de boomstam op het pad is beland, onderzoekt de politie of er sprake is van een ongeluk of dat er opzet in het spel is.

De man fietste de bewuste dag rond 12.45 uur over het pad aan de Hazenheuvel. De politie vraagt daarom iedereen die die dag daar in de buurt was, of zij wellicht iets hebben gezien dat het onderzoek verder kan helpen. Ook eventuele beelden van dashcams van auto's die in de buurt stonden geparkeerd, zijn welkom.