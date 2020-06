Coronavirus zet streep door eeuwenoude Laarder Sint Jansprocessie

LAREN - Het is een grote teleurstelling, maar het kan niet anders: de traditionele Sint Jansprocessie van Laren gaat volgende week niet door. Een uniek besluit: los van de oorlogsjaren is het voor het eerst sinds 134 jaar dat de bekende processie niet doorgaat. Het coronavirus is de spelbreker.

NH Nieuws

De processie trekt elk jaar honderden feestelijk aangeklede Laarders die al zingend de verjaardag van Sint Jan vieren met een traditionele optocht door het dorp. De processie, een optocht met banieren, heiligenbeelden of andere symbolen, is een katholiek fenomeen en wordt gezien als openbare geloofsbelijdenis. De processie in Laren voert van de St-Jansbasiliek naar het kerkhof waar volgens de overlevering de pelgrim begraven ligt die de bron is van de Larense traditie. Feestdag afgelast Maar dat gaat dit jaar dus niet gebeuren. Het risico is te groot dat er (te) veel mensen op af komen. Er is even gekeken of de processie zonder toeschouwers mogelijk was, maar ook daar wordt van afgezien. Toch laat het Broederschap van Sint Jan de geboortedag van hun patroonheilige niet helemaal voorbij gaan: volgende week zondag wordt er via een livestream een besloten eucharistieviering gehouden. Voorafgaand aan de uitzending worden ook de klokken van de basiliek geluid. Laarders worden ook opgeroepen de vlag uit te hangen. Normaal gesproken wordt bovendien eind augustus de marteldood van Sint Jan herdacht. Ook dat gaat dit jaar niet door. Volgend jaar moet de processie vanzelfsprekend wel gewoon weer doorgaan. Vorig jaar werd de processie wel gehouden. Ook toen trok het evenement op een zomerse dag vele honderden toeschouwers:

NH Nieuws