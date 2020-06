Noordkop & Texel Leliekwekers in zwaar weer door corona: "Hoe overleven we 2020?"

JULIANADORP - Grote zorgen voor leliekwekers in Noord-Holland. Door de coronacrisis ligt de wereldhandel voor de luxe bloemen al maanden stil. Volgens de bloembollenvereniging KAVB moet de financiële klap voor de leliekwekers nog komen als de bollen uit de grond komen. "Hoe overleven we 2020? Dat is de uitdaging."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Leliekweker Hans Wessels uit Julianadorp loopt rustig door de rijen lelies bij zijn bedrijf. Toch maakt hij zich grote zorgen: "Van de lockdown hebben we niets gemerkt. Ons werk ging gewoon door, omdat de bollen in de grond zitten. Maar wereldwijd zijn landen op slot gegaan, dus we kunnen ons product niet kwijt. Dat betekent financieel een grote aderlating." Noord-Hollandse lelies zijn populair in Aziatische landen. Bij grote feesten gaan enorme partijen bollen naar bijvoorbeeld China voor het Chinees Nieuwjaar. "Handelaren daar proberen nu een slaatje te slaan uit de crisis en willen veel minder betalen dan afgesproken", klaagt voorzitter Jaap Bond van de bloembollenvereniging KAVB.

Bond vreest dat dit jaar juist in de leliesector veel bedrijven moet stoppen. "De sector is gewend om met pieken en dalen om te gaan, maar de leliekwekers draaien al drie jaar heel slecht. De Brexit speelt daar in mee en nu de coronacrisis. Het houdt een keer op." Ondanks de slechte voorspellingen, maakt Hans Wessels zich niet al te veel zorgen om zijn eigen bedrijf. Zijn nieuwe lelieaanplant blijft hij hoopvol verzorgen. "We gaan ervan uit dat we nu in een dal zitten en dat we daar volgend jaar weer uit kunnen klimmen. Als de wereldhandel weer op gang komt, kunnen wij onze lelies weer afzetten."