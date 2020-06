Presentatrice Mieke van der Weij: "Een schrikbeeld om mijn werk niet meer te kunnen doen"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat presentatrice en journaliste Mieke van der Weij.

We treffen Mieke van der Weij in haar werkkamer. "Een lekker rommelhok", zoals ze zelf zegt. Hier is haar archief en hier zijn haar boeken. En niet alleen hier; boeken zijn in het hele huis te vinden, in grote getale.

Voor haar indrukwekkende carrière kreeg ze in 2019 de Zilveren Reiss-microfoon, de belangrijkste radio-onderscheiding. Dolblij is ze ermee: "Ik vind het een ontzettende eer. Ik wist niet dat ik zo blij zou zijn met een prijs."

Mieke van der Weij is een van de iconen van de radio. Iedere zaterdagochtend presenteert ze samen met Peter de Bie het goed beluisterde Radio1-programma Nieuwsweekend. Ook is ze een van de presentatoren van Met het oog op morgen, een ander radio-instituut.

Onderwijs

Haar beide ouders stonden voor de klas en ook Mieke van der Weij leek voorbestemd om het onderwijs in te gaan. Tijdens haar studie Historische Letterkunde haalde ze haar lesbevoegdheid. "Ik mag tot in de hoogste regionen van gymnasia les geven, maar dat is me zo slecht bevallen. Dan kwam ik weer in zo'n klas met onwillige pubers. Ik dacht: 'dit wil ik helemaal niet.' Help!"

Journalistiek

Het onderwijs bleek dus niets voor Mieke. Via via kreeg ze vervolgens een baantje bij Het Parool. Mieke van der Weij: "Dat was een avondbaantje. Dat betekende dat na vier uur, als er minder mensen waren, er iemand op de winkel moest passen. Dat was ik dan. Zo ben ik in de journalistieke wereld verzeild geraakt."

Radio

Een volgende stap werd de radio. In eerste instantie schreef ze alleen teksten voor het programma, maar toen er na verloop van tijd iemand ziek werd, pakte ze haar kans. Ze mocht nu ook reportages maken. Via series die ze maakte voor de schoolradio, kwam ze bij de VARA terecht.

"Bij de VARA zochten ze op een gegeven moment mensen die Jules Unlimited wilde presenteren. Dat was een programma waarin je stoere dingen moest doen. Ik moest duiken leren, kajakken in de branding en met een vrachtwagen over de kop slaan. Ik heb echt de meest verschrikkelijke dingen gedaan." En zo kwam Mieke dus ook bij de televisie terecht.

Mieke: "Dat zijn van die dingen: je moet je mogelijkheden zien en je moet ook een beetje geluk hebben."