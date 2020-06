Haarlem uit corona-slaap: "Ik denk dat verantwoordelijkheid nemen wel een plicht is geworden"

HAARLEM - De coronacrisis ebt langzaam weg uit de stad. De terrassen staan weer uit, de kinderen fietsen weer van en naar school en de sporters hebben de trapveldjes en parken ontdekt. Het is tijd om lessen te leren: wat is ons bijgebleven uit die tijd van de 'intelligente lockdown'? Waar zijn we nu bewuster van geworden en moet de stad haar koers bijstellen?

In de serie 'Haarlem ontwaakt' van NH Nieuws, in samenwerking met debatcentrum De Pletterij, vandaag aandacht voor ondernemer Aydin Karaman uit Schalkwijk en Thomas Ras die naast zijn werk een online dvd-shop heeft en actief is in de parochie van de oud-katholieke kerk aan de Kinderhuissingel. Eigen verantwoordelijkheid voor je handelen en voor je bedrijf, moet hand in hand gaan met meer saamhorigheid, is de strekking van hun verhaal. (tekst gaat door na video)

NH Nieuws / Geja Sikma

De komende weken worden in debatcentrum Pletterij, mediapartner van NH Nieuws, discussie-avonden georganiseerd, die bijgewoond kunnen worden door maximaal dertig bezoekers. De bijeenkomsten zijn zoals gewoonlijk ook via de livestream te bekijken. De thema's cultuur, toerisme en duurzaamheid in 'Haarlem na de corona-crisis' staan als eerste geprogrammeerd. Voorafgaand aan de debatten geven acht Haarlemmers hun kijk op de situatie en op de toekomst van de stad. De komende dagen zijn deze interviews te zien op de site van NH Nieuws.

