Politie beboet viertal dat met elkaar in auto zit maar niet in hetzelfde huis woont

SCHAGEN - Op de Nes in Schagen hebben vier mensen een boete gekregen voor het bij elkaar in de auto zitten terwijl ze niet samen in één huis wonen. De vier probeerden nog onder de boete uit te komen door te zeggen dat dit vanaf 1 juni wel zou mogen.

