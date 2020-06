Demonstratie tegen racisme in de Bijlmer verplaatst vanwege verwachte drukte

AMSTERDAM - De demonstratie tegen politiegeweld en racisme die morgen gepland staat in de Bijlmer, zal niet meer worden gehouden op het Anton de Komplein. Wegens de verwachte drukte en het relatief kleine oppervlak van het plein is besloten om voor een alternatieve locatie te gaan: het Nelson Mandelapark.

De organisatie van het protest bevestigt aan AT5 dat er voor een ruimere locatie gekozen is. Er worden meer mensen verwacht dan op het Anton de Komplein kunnen staan, als de coronaregels in acht worden genomen. Om te voorkomen dat er taferelen ontstaan zoals bij het protest op de Dam, waarbij het zo druk werd dat demonstranten zich niet konden houden aan de anderhalve meter afstandsregel, is er gekozen voor en ruimere locatie morgen.

De organisatie vraagt mensen die morgen naar het park willen komen om de anderhalve meterregels te respecteren en mondkapjes te dragen. Als mensen klachten hebben zoals verkoudheid wordt ze verzocht om thuis te blijven.