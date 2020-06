VIDEO: Veiligheidsglas wint van moker bij inbraakpoging Heemsteedse juwelier

HEEMSTEDE - Voor de tweede keer in een half jaar is de winkel van de Heemsteedse juwelier Van Velthoven vernield. Vorig jaar wisten de daders nog wat sieraden bij elkaar te grabbelen, afgelopen nacht bleek het glas sterker dan de gebruikte mokers.

Het veiligheidsglas doet waar het voor is bedoeld, en blijft in de sponning zitten. Zelfs als een van de daders probeert om het raam eruit te trappen en duwen, wijkt het geen centimeter. Dan vinden de daders het te lang duren, kiezen eieren voor hun geld en nemen de benen.

Twee minuten lang stonden de daders met een moker op de deur in te slaan, vertelt juwelier Van Velthoven aangeslagen aan NH Nieuws. Op camerabeelden is te zien hoe de twee daders komen aangelopen en na een korte inspectie met een grote hamer de ruit proberen in te slaan.

Weer met de sores inderdaad, want in de nacht van 23 op 24 december vorig jaar werd de etalage van Van Velthoven ook al aan diggelen geslagen. Op de beelden van de vannacht zijn zelfs nog stille getuigen van de inbraak van vorig jaar te zien: in een van de etalageruiten prijkt nog een grote ster.

Dat ze geen sieraden hebben buitgemaakt, is te danken aan het glas, bevestigt de juwelier. "Dat geluk heb ik dan nog, maar ik zit wel weer met de sores", zegt Van Velthoven. "De ruiten zijn kapot en de deur is ontzet."

Vorderingen in de opsporing van de daders van de kraak van vorig jaar zijn volgens de juwelier niet gemaakt. "Anders hadden ze nu waarschijnlijk niet vrij rondgelopen", benadrukt hij zijn overtuiging dat het om hetzelfde duo gaat als vorig jaar.

De politie bevestigt dat er een vannacht een poging is gedaan bij de juwelier in te breken, maar houdt het vooralsnog op een verdachte, die na de inbraakpoging richting de Raadhuisstraat is gevlucht. Over een eventueel verband tussen de misdrijven kan nog niets worden gezegd. "Het onderzoek is in volle gang", aldus de politiewoordvoerder.

"Ik ben positief ingesteld", zegt de juwelier, "maar de moed zakt me nu wel in de schoenen." Vorig jaar zat hij 24 december - voor de juwelier 'de belangrijkste dag van het jaar' met een vernielde winkel, nu treft dat lot hem terwijl de klandizie 'vanwege de coronacrisis' een stuk minder is dan normaal.

Getuigenoproep

Wie vannacht getuige is geweest van de inbraakpoging, of bijvoorbeeld meer kan vertellen over de verdachte of diens vluchtroute, wordt gevraagd dat te delen met de politie.