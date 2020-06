Zomerse transferperiode in Nederland in twee delen

ZEIST - De zomerse transferperiode in het Nederlandse betaald voetbal wordt dit jaar in tweeën verdeeld. Een woordvoerder van de KNVB heeft dat bevestigd aan het ANP. De wereldvoetbalbond FIFA heeft een verzoek van de KNVB goedgekeurd.

Door de tweede Nederlandse transferperiode deze zomer in lijn te brengen met de meeste andere voetballanden in Europa, kunnen de profclubs uit Nederland aan de aankoopkant langer op de spelersmarkt actief blijven.

De zomerse transferperiode loopt normaal van 1 juli tot 31 augustus. Door de coronacrisis is dat onmogelijk. Sommige landen, zoals Nederland, hebben het seizoen vroegtijdig beëindigd en andere landen hebben gekozen voor een herstart na een coronapauze van ongeveer drie maanden. Daardoor schuift voor die landen het begin van de zomerse transfertermijn op, totdat de competitie is uitgespeeld.

De eerste overschrijvingsperiode is nu van 1 juli tot en met 21 juli. Later wordt bepaald wanneer de tweede fase, van negen weken, zal ingaan. Die moet overeenkomen met de laatste negen weken van de registratieperiode in de meeste Europese landen.

Hulp en bescherming van KNVB

De KNVB heeft hiervoor gekozen om de Nederlandse profclubs te helpen en te beschermen. "We wilden voorkomen dat voor Nederland de transferperiode gesloten zou zijn, terwijl in de landen om ons heen de overschrijvingsperiode nog open zou zijn. In de landen waar de competitie nog wordt gespeeld, kan de overschrijvingsperiode namelijk pas beginnen nadat de competitie is afgelopen. Spelers zouden dan wel mogen vertrekken, maar Nederlandse clubs zouden dan geen nieuwe spelers meer mogen aantrekken", laat een KNVB-woordvoerder weten aan ANP.