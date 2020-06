Politie klimt woning in Beverwijk binnen na 'gekreun en geschreeuw'

BEVERWIJK - Een politieactie in Beverwijk trok gisteravond een hoop bekijks van buurtbewoners. Agenten, die een melding kregen van 'gekreun en geschreeuw', klommen met veel kunst- en vliegwerk een appartement op de eerste verdieping binnen. In de woning troffen zij een bewoner op de grond aan.

Het had wel iets weg van een spectaculaire achtervolging uit een 'boevenfilm', vertelt een omwonende die het tafereel rond 22.00 uur aan de achterzijde van de Arendsweg zag voltrekken. "Ik wist niet wat ik zag", vertelt hij geschrokken. "Ik keek naar buiten en zag lenige agenten over schuttingen klimmen en driftig over een dak lopen. Andere buren hingen half uit de ramen om te kijken wat er toch allemaal gebeurde", aldus de ooggetuige tegen NH Nieuws.

De melding kwam van buurtbewoners uit de straat die 'geschreeuw en gekreun' hoorden uit de woning, zo laat een woordvoerster weten. "Mijn collega's hoorden dat ook toen zij ter plaatse kwamen, maar de bewoner reageerde niet op aanbellen en schreeuwen. Omdat het niet goed klonk, zijn wij de woning binnen gegaan en troffen daar de bewoner op de grond aan."

Met een geleende ladder klommen agenten uiteindelijk de woning binnen. Tekst gaat verder onder de foto.