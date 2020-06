Schuur in Zaandamse woonwijk in vlammen op: meerdere woningen ontruimd

ZAANDAM - Bewoners van een kleine tien woningen in de Zaandamse Reigerstraat en de Ooievaarsstraat moesten vannacht hun huis uit omdat er tussen de huizenblokken een schuur in lichterlaaie stond.

De brand in de schuur van een woning in de Reigerstraat werd rond 4.00 uur ontdekt, waarna direct alarm werd geslagen. Brandweer en politie waren snel ter plaatse, al bleek het alle behalve eenvoudig om het schuurtje te bereiken. Terwijl de politie meerdere woningen ontruimde, riep de brandweer versterking op.

'Vuur overgeslagen'

Op dat moment torenden de vlammen al hoog boven het schuurtje uit. Een omwonende laat weten dat het vuur oversloeg op schuren in aangrenzende tuinen, die daardoor ook vlamvatten. Bewoners van niet-ontruimde woningen kregen het advies om ramen en deuren te sluiten en daarmee rook- en geuroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Rond 5.00 uur was het vuur onder controle, waarna de geëvacueerde bewoners weer naar binnen mochten. Een schuur is volledig afgebrand, laat de Veiligheidsregio weten. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.