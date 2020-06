Onafhankelijk onderzoek naar demo op de Dam, mogelijk 14.000 bezoekers

AMSTERDAM - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de drukte op de Dam in Amsterdam vorige week maandag. Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad, in aanloop naar het spoeddebat over het te drukke protest, dat woensdag op de planning staat.

In de brief beantwoordt de burgemeester vragen uit de raad. Daarin is te lezen dat er mogelijk wel 10.000 tot 14.000 bezoekers aanwezig waren. Extra onderzoek moet uitwijzen hoeveel dat er nou precies zijn geweest.

Geen aanwijzingen

De burgemeester herhaalt nog eens dat zij en de politie geen aanwijzingen hadden dat er zo veel mensen naar de Dam zouden komen om de demonstreren tegen de dood van George Floyd door politiegeweld. Door de hoge opkomst werden de afstandsregels om besmetting met het coronavirus te voorkomen massaal genegeerd, wat tot grote verontwaardiging in het hele land leidde.

In de tijdlijn van de Veiligheidsregio staat dat de politie op maandagmiddag zag dat via sociale media ruim 2000 demonstranten zich hadden aangemeld om te komen. Op basis van eerdere demonstraties gingen zowel de politie als de organisatie er vanuit dat een derde van deze aanmeldingen ook echt zou komen.

"Achteraf moeten we helaas vaststellen dat het aantal deelnemers veel te laag is ingeschat", schrijft Halsema. "Had de driehoek een realistische inschatting gehad dan was er een alternatief plan gemaakt, bijvoorbeeld door een alternatieve locatie aan te wijzen."

Antifa

In het feitenrelaas staat ook dat op zondagochtend een bekladding op het Amerikaanse consulaat op het Museumplein is aangetroffen met de woorden 'Black Lives Matter'. Ook waren er radicale activisten van de antifa-beweging aanwezig bij het protest op de Dam.

Toch schrijft Halsema dat de 'ultraradicale elementen geen doorslaggevende rol hebben gespeeld in de besluitvorming over de lijn van optreden'. De driehoek nam die beslissing op basis van alle beschikbare informatie en een eigen inschatting dat het stilleggen van het protest tot escalatie zou kunnen leiden. Agenten die daar aan het werk waren gaven aan dat 'er weinig voor nodig is om een en ander te laten ontbranden', schrijft de burgemeester.

Besmettingen

Ook meldt Halsema dat er tot nog toe geen coronabesmettingen zijn die te linken zijn aan de demo, maar waarschuwt dat de incubatietijd nog niet is verlopen. Ook kan iemand in een andere regio getest worden, en dan kan het langer duren voordat die informatie ook bij GGD in Amsterdam bekend is. Mensen die klachten hebben worden verzocht naar de GGD te gaan en daarbij te melden dat ze op de Dam zijn geweest.

Verantwoording

Burgemeester Halsema zal woensdag in de gemeenteraad verantwoording moeten afleggen over het optreden van de driehoek. Oppositiepartijen hebben al aangegeven een motie van wantrouwen te zullen indienen.