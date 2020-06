Souvenirgroothandel wil niet de Nederlandse toerist bedienen

EDAM-VOLENDAM - Al bijna drie maanden verkoopt Dick de Boer bijna niks. De eigenaar van groothandel Matix heeft een magazijn dat tjokvol zit en krijgt van de souvenirwinkels geen order meer binnen. "Op maandag 16 maart was het van de ene op de andere dag over."

"Er komen geen toeristen naar Nederland, dus verkopen wij nauwelijks wat", vertelt Dick de Boer vanuit zijn groothandel in Edam. "De horeca is weer open, net als de bioscoop. Alles start langzaam op, maar Nederlanders komen niet naar souvenirwinkels."

Één van de winkels waar Dick de Boer aan levert, is de souvenirshop van Marian Tol op de Volendamse dijk. De eigenaresse is blij als het straks 15 juni is en de buitenlandse toeristen weer welkom zijn. "Wij hopen dat de toeristen Volendam weer weten te vinden, maar eigenlijk moet de hele wereld weer open om het voor ons draaiende te houden."

Dick de Boer hoopt op het beste als straks de buitenlandse toeristen weer welkom zijn, maar gokt daar niet alleen op. Hij heeft ondertussen ook iets bedacht voor de thuisblijvers. "Aangezien de meeste Nederlanders vakantie in Nederland gaan vieren, hebben we daarvoor een 'Holiday In Holland-pakket' samengesteld. Daarin zit onder andere een fietsbel, een flesopener en sleutelhanger. De pakketjes zijn er in verschillende stijlen."