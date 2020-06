Touringcarbedrijf Bak blijft 'kromme' coronaregels volgen, ondanks begrip voor dwarsliggende KNV

ALKMAAR - Directeur Olaf Bak van Bak Reizen in Alkmaar negeert de oproep van zijn brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) aan touringcarbedrijven om per direct maximaal 30 mensen in plaats van 13 passagiers te vervoeren. Liever houdt het KNV-lid zich vast aan de bestaande landelijke corona-richtlijnen. Desalniettemin begrijpt Bak maar weinig van de huidige logica, schrijft mediapartner Alkmaar Centraal .

Nu het RIVM stelt dat 'de kans dat iemand een heel vliegtuig besmet buitengewoon klein is', en vliegreizen daarmee veilig zijn verklaard, is voor KNV de maat vol. De brancheorganisatie eist een versoepeling van de regelgeving binnen het besloten busvervoer, en roepen touringcarbedrijven op om, net als in het openbaar vervoer, maximaal 30 passagiers toe te laten.

Door de coronacrisis is volgens KNV meer dan 90 procent van het besloten busvervoer stilgevallen. Theo Vegter, voorzitter van Busvervoer Nederland, schrijft in een reactie op de website van KNV: "Ik vind het onbegrijpelijk dat een hele sector ten onder dreigt te gaan aan een ratjetoe van regels, die dan weer wel en dan weer niet gehandhaafd worden. Wij pleiten voor een overzichtelijke, veilige opstart én wij pleiten voor gelijke monniken, gelijke kappen. Wat voor de één geldt, moet ook voor de ander gelden."

Met het wegvallen van familie- en bedrijfsuitjes, zijn het zware tijden voor touringcarbedrijven. In een gemiddelde touringbus kunnen er binnen de huidige regelgeving slechts 13 passagiers - met gezondheidsverklaring - meerijden. In het ov-vervoer mogen er tot 30 mensen meerijden.

"Dat krijg je ervan als vliegtuigen afgeladen vol mogen vertrekken en er in het openbaar vervoer helemaal geen vragen worden gesteld over de gezondheid van passagiers"

Vegter: "Touringcarondernemers begrijpen niets van de verschillende regels en voelen zich volledig genegeerd. Een touringcar en een ov-bus zijn beiden een bus. Een vliegtuig is eigenlijk niets anders dan een bus met vleugels. Voor het coronavirus maakt het allemaal in ieder geval niets uit. Dat gedraagt zich in een ov-bus of een vliegtuig niet anders dan in een touringcar."

Braafste jongetje

Ondanks dat Bak de oproep van KNV naast zich neerlegt, heeft 'het braafste jongetje van de klas' wel begrip voor de actie: "Dat krijg je ervan als vliegtuigen afgeladen vol mogen vertrekken en er in het openbaar vervoer helemaal geen vragen worden gesteld over de gezondheid van passagiers."

Hij vervolgt: "Die mondkapjes daar lijken vooral symboolbeleid. In onze moderne touringcars kun je nog veel beter ventileren dan in vliegtuigen en het openbaar vervoer. Dan valt niet meer te begrijpen waarom het voor ons zo streng moet zijn. Wij stonden als eerste stil en gaan waarschijnlijk als laatste weer in bedrijf. Hadden wij maar zo'n sterke lobby als de luchtvaart", verklaart hij aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Weinig reserveringen

Bak Reizen heeft 35 touringcars, waarvan er momenteel slechts een paar in gebruik zijn. Het bedrijf is afhankelijk van de steunmaatregelen van de overheid. De ritten die er zijn, worden verdeeld onder tientallen buschauffeurs. Inmiddels komen de reserveringen langzaam weer binnen. De directeur verwacht dan ook dat de regels in de komende weken verder zullen versoepelen. "Als het weer drukker wordt, zal er ook wel weer meer mogelijk zijn", aldus Bak.