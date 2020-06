Broeker Feestweek gaat deze zomer door als ingenieus multi-mediaspektakel

BROEK IN WATERLAND - Als er nou iets typisch Noord-Hollands is, dan zijn het wel de kermissen en feestweken in de zomer. En die zijn bijna allemaal afgelast vanwege corona. Maar in Broek in Waterland hebben ze daar iets slims op bedacht: De Broeker Feestdag. "Ik heb drie jaar als toeschouwer gekeken hoe fanatiek mensen hier aan meedoen. En dat kan nu natuurlijk niet, dus hebben we gekeken wat er wél kan", vertelt presentator en Broeker Frank Evenblij op NH Radio.

NH Nieuws

De 'oplossing' is een ingenieus multi-mediaspektakel, verspreid over twee weekenden waardoor het toch mogelijk wordt voor honderden Broekers om samen feest te vieren. Evenblij vertelt trots aan radiopresentator en ook Broeker Aart van Eldik wat ze hebben bedacht. "Met de Broeker gemeenschap hebben we gekeken naar de belangrijkste elementen van zo'n feestweek en dat is een fysiek onderdeel, een puzzeltocht en optredens. En dat kan op anderhalve meter." Tekst gaat door onder video

"De teams, die er altijd ook zijn met de feestweek, gaan een bepaald parcours afleggen op verschillende tijden ergens in een weiland in Broek in Waterland", vertelt Evenblij. "Dat wordt gefilmd en daar maken we een prachtige compilatie van met beelden waarop je ziet dat iedereen door de bagger rent en helemaal kapot gaat." Ook wordt de tijd bijgehouden. Evenblij: "Het wordt een soort tijdrit per team en aan het einde heb je daar natuurlijk een prachtige score van. Dat komt dan een week later samen in een compilatie die iedereen op zijn eigen honk met een pilsje kan bekijken." Optredens Ook de optredens gaan gewoon door in het Broekerhuis. Evenblij: "Per twee teams mogen ze naar binnen. Het ene team mag naar binnen om bier te drinken en het andere team treedt op. En dat wordt allemaal live gefilmd zodat iedereen thuis kan meekijken." Het wordt een logistieke uitdaging voor Evenblij: "Ja, maar iedereen kijkt hier naar uit. Ook ik heb mijn eigen vakantie steeds verzet omdat ik zo graag wil deelnemen aan de Broeker Feestweek, ook al woon ik hier pas sinds kort. En dat het er nu naar uit zag dat het misschien niet doorging, waren heel veel mensen teleurgesteld. Op deze manier kan er toch een klein feestje georganiseerd worden." Geen vergunning Volgens de presentator is er geen vergunning nodig voor deze Broeker Feestdag. "We houden ons aan de regels en zorgen dat iedereen zich ook aan de regels houdt. We hebben ook een portier voor de deur, genaamd Aart van Eldik", lacht Evenblij. De Broeker Feestdag begint op 15 augustus in Broek in Waterland.