Ganzenoverlast: "Deze kool heeft schade, deze ook. Ze zijn niet meer te verkopen"

HEERHUGOWAARD - Boer Niels Zuurbier baalt van het besluit van de Provincie de vergoeding van ganzenschade terug te schroeven, want de schade is zeker niet minder. We gingen langs bij de Heerhugowaarder. "We veroorzaken niks, maar krijgen wel de rekening."

Volgens gedeputeerde Esther Rommel wordt het geld voortaan anders verdeeld. "We begrijpen dat het voor veel boeren vervelend is. Maar we komen hen ook tegemoet door veel belemmeringen in het beheer weg te nemen."

Zo wordt de administratieve last om schade te voorkomen of de populatie te beheren geschrapt. Daarnaast wordt het niet uitgekeerde geld in z'n geheel gebruikt om de agrarische sector te verduurzamen.

Verjagen naar de buurman

Volgens Zuurbier is het niet de schuld van de boeren en telers dat zij te maken hebben met de ganzenschade. De oorzaak ligt volgens hem bij de overheid die niet adequaat ingrijpt op het groeiende aantal ganzen. "Het is een probleem waar we elke dag mee geconfronteerd worden en het slokt ons als ondernemer helemaal op", vertelt de ijsberslateler.

"Ik jaag ze weg, naar mijn buurman. Hij weer naar zijn buurman en dan weer naar mij toe. Het is niet wat bij je bedrijfsvoering hoort en een probleem dat wij niet veroorzaakt hebben, maar we krijgen er wel de volledige rekening van."